Son dakika... Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilere seslendi: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim

"ÜLKE VE MİLLET OLARAK YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Rabbimiz bize bunu nasip etmediğine göre bu dünyada yapmamız gereken işler ve vazifeler var d emektir. Ülkemizi güçlendirmek, büyütmek, geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Şimdi önümüzdeki 2023 hedeflere Cumhur İttifakı olarak son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz.

"BU MİLLETİN ASLA AFFETMEYECEĞİ KENDİ İÇİNDEN ÇIKANLARIN YAPTIĞI İHANETLERDİR"

Türkiye tarihi boyunca pek çok saldırıya, pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletmiz için vatanımızı korumak, hakkımızı almak gayesiyle mücadele etmek, şehitler vermek adeta ekmek yemek, su içmek kadar tabii şeylerdir. Millet gerektiğinde düşmanı affetmesini, yeni ittifaklar kurmasını da bilir. Ama bu milletin asla affetmeyeceği kendi içinden çıkanların yaptığı ihanetlerdir.

"BU MİLLET İHANETİ, HAİNİ AFFETMEZ"

Bu millet ihanete affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkan mülevvesleri de affetmez. FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşene kadar mücadelemiz sürecektir."