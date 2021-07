Son dakika... Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilere seslendi: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim

"ŞEHİTLER ÖLMEZ BİZİM İÇİN KURU BİR SLOGAN DEĞİL, İNANÇ AKİDESİDİR"

Şehitler ölmez bizim için kuru bir slogan değil, inanç akidesidir. Herşey gibi şehitlik de nasip işidir. Bu şerefe nail olan kardeşlerimize gıptayla bakıyoruz. Ne mutlu size, ne mutlu eşlerinize, annelerinize, babalarınıza, evlatlarınıza. Sevgililer sevgilisine komşu oldunuz. Onları her hatırlayışımızda geride bıraktıkları emanetleriyle her karşılaşmamızda, gazilerimizle her bir araya gelişimizde aynı duyguyu tekrar tekrar yaşıyoruz.