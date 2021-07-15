Son dakika... Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilere seslendi: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü programı kapsamında Külliye'de bulunan anıta çelenk bıraktı. Eroğan buradaki programının ardından şehit yakınları ve gazilere seslendi. Açıklamalarında önemli mesajlara yer veren Başkan Erdoğan, "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." dedi.