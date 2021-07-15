Son dakika: Ukrayna Deniz Kuvvetleri ilk Bayraktar TB2'yi teslim aldı!

BAHAR KALKANI ETKİSİ

Türk SİHA'larının dünyada hızla yükselen gündem maddesi olmasında Bahar Kalkanı harekâtının payı büyük oldu. Bu harekât, Esed rejimi tarafından yapılan saldırıda 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından, Türkiye'nin rejime karşı başlattığı bir askerî harekâttı. Harekât esnasında Rusya Suriye'de hava sahasını açmayarak Türkiye'nin koşullarını zorlaştırmaktan yana tavır aldı. Ancak Türkiye mevcut koşullara rağmen harekâtı gerçekleştirdi. Türkiye'nin başlattığı harekâtta kimsenin beklemediği gelişmeler meydana geldi. Türk SİHA'ları dünya harp tarihinde bir ilke imza attı. Böylece harp tarihi, aynı anda çok sayıda SİHA'nın kullanımıyla, Bahar Kalkanı harekâtında Suriye'de ilk sürü SİHA saldırısı ile tanıştı. Bu saldırılarda Türk SİHA'ları Suriye'de kapalı hava sahasının adeta kilidini kırdı ve sürü SİHA saldırılarıyla harp meydanında günümüz savaş sistemlerine yeni bir operasyonel kabiliyet kazandırdı. Ayrıca Türkiye bu saldırılar ile Esed rejimine ağır darbe vurdu ve Rus savunma sistemlerinin SİHA'lar karşısında yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Bu durum Libya'daki iç çatışmalarda da kendini gösterdi. Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den savunma işbirliği anlaşmaları kapsamında satın aldığı SİHA'lar için, karşı cenahtaki Rus savunma sistemleri sıradan birer hedef haline geldi. Libya'da SİHA'lar karşısında çaresiz kalan Rus yapımı Pantsirlerin dünya kamuoyunda çizdiği imaj Ruslar için bir endişe kaynağı haline geldi.