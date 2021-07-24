"Bunun adı militanlık" Murat Ongun’un A Haber ekibine yapılan alçak saldırıya verdiği desteğe tepkiler dinmiyor!

İLETİŞİM PLATFORMU: "SAYIN ONGUN, GAZETECİLER SİZİN KOLAY HEDEFİNİZ DEĞİLDİR!"

İletişim Platformu Derneği:

"Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak, bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sayın Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır."

"Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen A Haber ekibinden, özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Sözcüsü Sayın Murat Ongun'a yakışmamıştır. Tekraren diyoruz ki; gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir!"