A Haber ekibine çirkin saldırıda flaş gelişme: İşte darp raporu

Ayazma Plajı'nda muhabir Çağdaş Şenlik ve Kameraman Ayhan Arıtürk'ün bilinçli bir şekilde hedef alınmasının ardından olayı anlatan muhabir Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi "Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek" dedi. "Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim. Haliyle Ayhan da bir anda kendisini savunma refleksi göstererek 'Sen kime namusuz diyorsun çekim yapmak için elbette sizden izin almayacağız' dedi. Bir anda Ayhan'ın üzerine yürümeye başladı. Karşılık vermeyeceğimizi biliyorlar. Direk olarak 'namusuz' dediler. Hepimiz gibi bir ailesi var. Ayhan'ın üzerinde görmüş olduğunuz bu parçalanan eşyalarımız vardı. Ayhan kamerayı ve 3G'yi sırtında taşıyordu. Bir anda Ayhan'a tekme ve yumruk atınca dengesini kaybetti ve yere düştü.