Son dakika: Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı





4 ÖLÜ 2 YARALI



Bu sırada iş yerinde birlikte olan iki dünür Mürsel Ağrı ve Hulusi Giray kavga olan yere birlikte geldiler. İkilide kavgaya karışınca silahını çeken Hulusi Giray önce dünürü Mürsel Ağrı'yı ardından da Beytullah Akçay ve İrfan Akçay'ı vurdu. İddiaya göre bu durumu gören kızın babası Mürsel Ağrı ruhsatlı silahını çıkarıp önce Hulusi Giray'ı ardından damadı Berk Giray'ı ve onun kuzeni Burak Giray'ı vurarak öldürdü. Yaralılardan Beytullah Akçay'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.