Son dakika: Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Beyoğlu'nda dün yaşanan aile kavgasında yaşanan dehşetin tüm detayları ortaya çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Beytullah Akçay'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mürsel Ağrı
Olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasındaki Berk ve Hacer Giray çifti arasında tartışma çıktı.
Berk ve Hacer Giray
Hacer Giray tartışma sonrası babasının evine gitti. Bunun üzerine iki tarafın aileleri olayı konuşmak için aynı mahallede bulunan kızın babası Mürsel Ağrı'nın iş yerinde bir araya geldi.
AİLE KAVGASINI KONUŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Mürsel Ağrı ile dünürü Hulusi Giray çiftin tartışma ve ayrılma nedenlerini konuşmaya başladı. İddiaya göre bu sırada damat Berk Giray ile Hacer Giray'ın dayısı Mahmut Akçay arasında telefon konuşması oldu.
Berk Giray
İddiaya göre ikili arasında küfürleşme yaşandı. Bunun üzerine damat Berk Giray ile kuzeni Burak Giray, Mahmut Akçay'ın evinin olduğu sokağa doğru gitti. İkilinin karşısına Akçay'ın yeğenleri İrfan ve Beytullah Akçay çıktı ve kavga etmeye başladılar.
4 ÖLÜ 2 YARALI
Bu sırada iş yerinde birlikte olan iki dünür Mürsel Ağrı ve Hulusi Giray kavga olan yere birlikte geldiler. İkilide kavgaya karışınca silahını çeken Hulusi Giray önce dünürü Mürsel Ağrı'yı ardından da Beytullah Akçay ve İrfan Akçay'ı vurdu. İddiaya göre bu durumu gören kızın babası Mürsel Ağrı ruhsatlı silahını çıkarıp önce Hulusi Giray'ı ardından damadı Berk Giray'ı ve onun kuzeni Burak Giray'ı vurarak öldürdü. Yaralılardan Beytullah Akçay'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TORUNUNU GÖRÜP TESLİM OLDU
Olayı gerçekleştirdikten sonra evine gidip kızı Hacer'den olan torununu gören Mürsel Ağrı onunla vedalaşıp tedavi için hastaneye gitti. Hastanede polisi arayarak 3 kişiyi vurduğunu söyleyen Ağrı teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli zırhlı araç ile adliyeye sevk edildi.
Berk ve Hulusi Giray
ÖLDÜRMESEM ÖLECEKTİM
Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Dünürüm Hulusi Giray ile olay yerine gittiğimizde kavga ettiklerini gördüm. Kavga sırasında Hulusi Giray bana ve yeğenlerim Beytullah ve İrfan Akçay'a ateş etti. Beni öldüreceğini düşündüm ateş ettim. Öldürmesem ölecektim" dediği öne sürüldü.