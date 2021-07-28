Son dakika: İstanbul Beyoğlu’ndaki kanlı kavgada ölü sayısı 4 oldu! Kanlı buluşmanın tüm detayları ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda iki dünür aile arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4 oldu. Hastaneye kaldırılanlardan Beytullah Akçay hayatını kaybetti. 4 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili yaralı Mürsel Ağrı gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; “Öldürmesem beni öldüreceklerdi” dediği öne sürüldü. Yaralı olarak gittiği hastanede polisi arayıp olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Mürsel Ağrı Zırhlı araç ile adliyeye sevk edildi.