Gizli ittifaktaki çatlak büyüdü! HDP'den CHP'ye rest: Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder

"AĞABALARINA SOR BENİ İYİ TANIRLAR"

Bunun üzerine HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Özcan'a tepki gösterdi ve "Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici" dedi. Kemalbay'ın bu açıklamasına sessiz kalmayan Özcan ise "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Irkçılık kabul edebileceğimiz bir şey değil" diyerek Özcan'a tepki gösterdi.