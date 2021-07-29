Gizli ittifaktaki çatlak büyüdü! HDP'den CHP'ye rest: Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder

HDP ile CHP arasındaki gizli ittifak artık alenen bilinir hale geldi. Bu durum Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti'yi sık sık karşı karşıya getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ile nabzı düşürdü ve her iki tarafı da elinde tutmaya çalıştı.
HDP CHP'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Son zamanlarda yaşanan gelişmeler gizli ortakların da arasını açtı. İYİ Parti, CHP ve HDP milletvekilleri sık sık karşı karşıya gelirken, HDP bu süreçte CHP'den uzaklaşma eğiliminde olduğunu gündeme getirerek gizli ortağını köşeye sıkıştırdı.
TANJU ÖZCAN'IN IRKÇILIĞI İKİ PARTİYİ YİNE KARŞI KARŞIYA GETİRDİ
İki partinin üyeleri son olarak CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı sözleri nedeniyle karşı karşıya geldi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki mültecilerden 10 kat daha fazla su faturası alınmasını öngören taslağı, önümüzdeki hafta belediye meclisine götüreceklerini açıklamıştı.
"AĞABALARINA SOR BENİ İYİ TANIRLAR"
Bunun üzerine HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Özcan'a tepki gösterdi ve "Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici" dedi. Kemalbay'ın bu açıklamasına sessiz kalmayan Özcan ise "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Irkçılık kabul edebileceğimiz bir şey değil" diyerek Özcan'a tepki gösterdi.
SANCAR'DAN CHP'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
Yaşanan bu gelişme gizli ittifaktaki çatlağın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sererken, Sancar bugün yaptığı açıklamalar ile adeta CHP'yi tehdit etti.
"GELEN GELİR, GELMEYEN KENDİ YOLUNA DEVAM EDER"
İttifaklarla ve adaylarla ilgilenmediklerini dile getiren Sancar, "Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler." ifadelerine yer verdi.