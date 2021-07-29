Gizli ittifaktaki çatlak büyüdü! HDP'den CHP'ye rest: Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder | Video
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Türkiye'de artık HDP ile CHP arasındaki gizli ortaklık bilinen bir durum haline gelirken, son günlerde yaşanan gelişmeler gizli ittifaktaki çatlakları iyice büyüttü. Özellikle İYİ Partililerin HDP'ye olan bakış açısı iki partinin arasını iyice açarken, CHP'li Tanju Özcan'ın açıklamaları yine gizli ittifak üyelerini karşı karşıya getirmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yaşanan tüm gelişmelerin ardından adeta CHP'yi tehdit etti. Sancar yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder." dedi.