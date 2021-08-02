Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil
Giriş Tarihi: 2.8.2021 18:23 Son Güncelleme: 2.8.2021 18:42

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından en çok etkilenen bölgelerden Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i arayarak sitem ettiğini belirterek, "Gündoğmuş'ta 9 helikopter var. Belediye başkanının panik yaratması doğru değil" dedi.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı'nı arayıp sitem ettiğini belirtti.

"MUHİTTİN BÖCEK'İN AÇIKLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekiilde:

"Ben aslen Gündoğduluyum, buralıyım ve burada helikopterlerimiz, ekiplerimiz bulunuyor, yangına sürekli müdahale ediyor. Belediye başkanımız Muhittin Böcek'in 'insanlar burada yanıyor' şeklinde açıklamasını doğru bulmuyorum.

"9 TANE HELİKOPTER BURADA ÇALIŞMA YAPIYOR"

Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 9 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız da günlerdir bizimle beraber bizimle çalışıyor. Kendisiyle her koordinasyon toplantısında beraberiz. Ayrıca sürekli dayanışma içerisindeyiz."

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA