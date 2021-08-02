Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı'nı arayıp sitem ettiğini belirtti.

"MUHİTTİN BÖCEK'İN AÇIKLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekiilde:

"Ben aslen Gündoğduluyum, buralıyım ve burada helikopterlerimiz, ekiplerimiz bulunuyor, yangına sürekli müdahale ediyor. Belediye başkanımız Muhittin Böcek'in 'insanlar burada yanıyor' şeklinde açıklamasını doğru bulmuyorum.

"9 TANE HELİKOPTER BURADA ÇALIŞMA YAPIYOR"

Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 9 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız da günlerdir bizimle beraber bizimle çalışıyor. Kendisiyle her koordinasyon toplantısında beraberiz. Ayrıca sürekli dayanışma içerisindeyiz."

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