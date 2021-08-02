Video Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Gündoğmuş’ta 3 uçak, 8 helikopterle ormanın kahramanları yangına müdahale ediyor.
02.08.2021 | 18:59

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