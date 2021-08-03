SABAH ekibi yangın söndürme helikopterinde! 1 saatte 20 sorti! Alevlerle nefes kesen mücadele

Yollara uzak bölgelere acil ulaşım sağlayan ve göletler ile denizden aldığı suyla yangına anında müdahale etmeye çalışan 56 yangın söndürme helikopter canla başla yangınla mücadele ediyor.
SABAH ekibi, bu mücadeleye tanıklık etti. Bakanlığa ait yangın söndürme helikopterine binen SABAH Muhabir Saffet Azak ve A Haber Muhabiri Hakan Süer canla başla verilen mücadeleyi yerine yaşadı.
1 SAATTE 20'YE KADAR SORTİ!
O anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan helikopter Marmaris'te denizden ve göletlerden doldurduğu suyu yanan orman bölgelerine bırakıyor. Helikopterler 1 saat içerisinde 15-20 arası sorti yapabiliyor. Bu miktarı yakınlarında bulunan havuz, gölet ve deniz sayısı etkileyebiliyor.
2 SAATTE BİR YAKIT İKMALİ
Görev alan helikopterler bakanlık koordinesinde anında görev dağılımı yaparak yangın alanına müdahalede bulunurken 2 saatte bir de havalimanına giderek yakıt ikmali yapıyor.