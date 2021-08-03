SABAH ekibi yangın söndürme helikopterinde! 1 saatte 20 sorti! Alevlerle nefes kesen mücadele

Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketine karşı Orman ve Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen mücadelede helikopterler büyük rol oynuyor. Bakanlığa ait ya da kiralanan helikopterler yangının söndürülmesi için büyük çaba harcıyor.