Video Haber Antalya Manavgat'ta yangın söndürme helikopterinden canlı yayın! Alevlere müdahale anı kamerada...

Antalya Manavgat'ta yangın söndürme helikopterinden canlı yayın! Alevlere müdahale anı kamerada...

Antalya Manavgat'ta yangın söndürme helikopterinden canlı yayın! Alevlere müdahale anı kamerada...
03.08.2021 | 14:48

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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinde yangın söndürme helikopterinden canlı yayınla son durum...

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