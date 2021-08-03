Antalya Manavgat'ta yangın söndürme helikopterinden canlı yayın! Alevlere müdahale anı kamerada...
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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinde yangın söndürme helikopterinden canlı yayınla son durum...