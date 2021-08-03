SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN
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Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangını evlerin bulunduğu bölgelere ulaştı! Bodrum'da evlere ulaşan dev alevler canlı yayınla kamerada...