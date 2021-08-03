Video Yaşam SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN
03.08.2021 | 14:50

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SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN 06:19
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN 03.08.2021 | 14:50
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Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangını evlerin bulunduğu bölgelere ulaştı! Bodrum'da evlere ulaşan dev alevler canlı yayınla kamerada...

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