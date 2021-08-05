A Haber ekibi alev kapanında kaldı! Kızılay aracı ile son anda kurtuldular! İşte termik santral bölgesindeki korku ve panik dolu o anlar

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Kentte neredeyse herkes tahliye edilirken, görevini son ana kadar yerine getirmeye çalışan A Haber ekibi alevlerin yolu sarması ile mahsur kalma riski yaşadı. Araçlarına ulaşması mümkün olmayan ekibi son anda fark eden Kızılay aracı kurtardı.

YAYIN ARAÇTA DA SÜRDÜ

Kızılay aracı ile alevlerden kaçan A Haber ekibi kayıtta kalmaya devam etti. Yolda mahsur kalan ve kaçmaya çalışanlar da araca alınarak bölgeden hızla uzaklaşıldı.