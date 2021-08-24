Asos bölgesi neden önemli? Dikkat çeken sözler: Bu daha başlangıç...

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik amansız mücadelesi sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi. 20'den fazla uçağın katılımı ile icra edilen operasyonda terör hedefleri imha edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonu takip etti.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, operasyonla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Coşkun Başbuğ, Kandil'den kaçan PKK'nın sözde lider kadrosunun Asos Bölgesi'nde yeniden toplanmaya çalıştığını kaydederek, "O bölgeyi kendilerine bir kurtuluş noktası olarak görüyorlardı." dedi.
"PKK FARKINA VARAMADI VE DARBEYİ YEDİ"
Coşkun Başbuğ, PKK'nın Asos'a kaçma girişimleriyle ilgili, "Türkiye sınır ötesinde en fazla 30-40 KM'ye bir operasyon düzenler, buralara gelemez. Bu tür bir düşünce vardı. Biz bu operasyonla bu mantığın yıkıldığını göstermiş olduk. Kandil'den örgüt talimatıyla ve can korkusuyla kaçan sözde lider kadro, Asos Bölgesi'nde yeniden (mühimmat depoları, barınaklar, sığınaklar, sözde karargahlar gibi...) yapılanmalara gittiler. Buralarda örgütün de talimatıyla konuşlanmaya yönelik gayrete girişip, proje hazırladılar. Onlar şunu sandı; Türkiye bunları görmez. 'Biz de Kandil'den sonra buraya kayarız ve süreci buradan yönetiriz' dediler. Türkiye, MİT ile bu örgütün her an tepesinde. Terör örgütü bunların farkına varamadı ve bu darbeyi yedi." dedi.
Coşkun Başbuğ, "Türkiye'nin terörle mücadeledeki yol haritası 3 ülkeyi kapsıyor. Irak, Suriye ve Türkiye. Bu 3 coğrafyada terörü sonlandırmadan huzura erildiği söylenemez. Türkiye yola çıkarken 'Önce anadolu daha sonra komşu ülkeler (Irak ve Suriye'de) terörü sonlandıracağız' dedi" ifadelerini kullandı ve şunları söyledi: İlgili ülkelerin yetkilileri ile de görüşüldü. Özellikle Irak'la. Bu konuda ortak işbirliği sonuna kadar denendi. Ancak bir mesafe katedilemedi. Çünkü ABD'nin bölge ülkelerine baskısı işbirliğini engelledi. Bu durumda Türkiye'nin yapması gerekenler vardı. Önce ülke içerisinde ciddi temizlik daha sonra bataklığa doğru ilerleyiş. Yani Kandil, Sincar ve Mahmur'a...
Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerdeki yerel halkın, FETÖ tehdidinin ortadan kalkmasıyla MİT'e ve Türkiye'ye olan güveninin tazelendiğini belirten Coşkun Başbuğ, istihbari bilgi akışının güvenli ve doğru bir şekilde sağlandığını kaydetti.
"BUNLAR TERÖRLE MÜCADELEDE BİR İLK"
Coşkun Başbuğ, "MİT operasyonlarında biz hep "Yerel istihbarat ağlarının da katkısıyla" ifadesini kullanıyoruz. MİT bunu çok iyi organize etti. Haber ağını oluşturdu. Adeta kuş üstü haber olacak bir coğrafya tesis etti. Bunlardan dolayı terör örgütünün 28 noktasını biz zaten biliyorduk. Operasyona dönüşme zamanı ve saati belirlendi. 20 uçak ile 200 KM derinliğe inildi. Bunlar terörle mücadelede bir ilk. Kusursuz bir başarı ve nokta atış ile hepsi üs bölgesine geri döndü." sözlerini kulladı.
Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021
MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vuruldu.https://t.co/RP2KoWPu1P pic.twitter.com/MSoQlC88K9
Etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın Sincar sorumlusu Seyit kod adlı Hasan Said Hasan
"BU DAHA BAŞLANGIÇ"
Başbuğ, ABD ve İran'ın da bu operasyonlardan alması gereken dersler olduğunu kaydederek, "Biz geçtiğimiz hafta yaptığımız Sincar operasyonu ile Hasan Said Hasan denilen alçağı etkisiz hale getirdik. Şimdi biz Sincar'a ve Asos'a yaptığımız operasyonlarla hem terör örgütüne hem de onları destekleyen devlet görünümlü yapılara şu mesajı veriyoruz: "Sincar, Mahmur, Asos benim ilgi ve etki alanım. Önümüzdeki günlerde kapını çalacağım. Bunlar başlangıç. Ona göre izlediğin yolu yeniden gözden geçir. Ya teröre desteği çek, bölgeyi terk et. Ya da tepeleyeceğim günü bekle" dedi.
"EN ÇOK KORKTUKLARI BU..."
Başbuğ, "Bu mesaj ile hem Sincar'a hem Asos'a yeni harekatlar yapılacağı sinyali veriliyor. Kandil'de dahil büyük operasyonlar gelebilir. Özellikle kışa girerken Irak coğrafyasını terörden arındırma ve önümüzdeki süreçte Suriye'ye odaklanma hedefi var. Çünkü biz çok geniş coğrafyada bir süreç götürüyoruz devlet olarak. (Afganistan, Kafkasya, Karabağ, Libya, Doğu Akdeniz, Irak, Suriye). Irak, Suriye coğrafyasında nefes alıp buradaki gücünüzü diğer bölgelere kaydırırsanız oyunu kökünden yıkarsınız. Karşıt güçlerin en çok korktuğu da bu." şeklinde konuştu.
Başbuğ sözlerini şöyle noktaladı:
"BU BATAKLIĞI MUHAKKAK YERLE BİR EDECEĞİZ"
"Sincar'a olası bir operasyon konuşulduğunda 'Sincar'a operasyon çok zor. Orada farklı denklemler var. İşin içinde İran ve Amerika var. Dolayısıyla biz 2 ülke ile savaşa girmiş oluruz" gibi karşılığı olmayan yorumlar yapılıyordu. Bizim bu konudaki devletin niyetini en iyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. "Suriye girerseniz ABD askerleri ile karşılacaksınız sizin için bu engel ve tehdit değil mi?" sorusuna "Biz terör ve teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken yanında kim var bakmayız." yanıtını vermişti. O cümle anlaşılmadığı için bu günleri yaşıyoruz. O cümleyi tekrar hatırlatalım. Burada ABD ve İran olması hiç önemli değil. Önemli olan Sincar'ın terörde kümelenen yatak haline gelmiş olması. Bu bataklığı biz yanında kim olursa olsun muhakkak yerle bir edeceğiz."
"UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU"
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, Türkiye'nin operasyonları sonrası köşeye sıkışan PKK'nın, Asos'u Kandil'in yedeği olarak hazırlamaya çalıştığını ifade etti.
İsmail Hakkı Pekin, Asos'un derinlikte bir bölge olduğunu kaydederek, "Kandil'de tutunamayan terör örgütü PKK bazı unsurları ile o bölgede yerleşmeye çalışıyor. Uzun süredir Türkiye tarafından takip ediliyordu. Hedefler belirlenmiş vaziyetteydi. Bu operasyon ile Irak'ın derinliğinde PKK'nın yerleşmesi önleniyor. Bu bakımdan önemli." dedi.Son dakika: MSB, MİT koordinasyonuyla 28 terör hedefinin vurulduğunu açıkladı