Asos bölgesi neden önemli? Dikkat çeken sözler: Bu daha başlangıç...

"PKK FARKINA VARAMADI VE DARBEYİ YEDİ"

Coşkun Başbuğ, PKK'nın Asos'a kaçma girişimleriyle ilgili, "Türkiye sınır ötesinde en fazla 30-40 KM'ye bir operasyon düzenler, buralara gelemez. Bu tür bir düşünce vardı. Biz bu operasyonla bu mantığın yıkıldığını göstermiş olduk. Kandil'den örgüt talimatıyla ve can korkusuyla kaçan sözde lider kadro, Asos Bölgesi'nde yeniden (mühimmat depoları, barınaklar, sığınaklar, sözde karargahlar gibi...) yapılanmalara gittiler. Buralarda örgütün de talimatıyla konuşlanmaya yönelik gayrete girişip, proje hazırladılar. Onlar şunu sandı; Türkiye bunları görmez. 'Biz de Kandil'den sonra buraya kayarız ve süreci buradan yönetiriz' dediler. Türkiye, MİT ile bu örgütün her an tepesinde. Terör örgütü bunların farkına varamadı ve bu darbeyi yedi." dedi.