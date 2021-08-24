Asos bölgesi neden önemli? Dikkat çeken sözler: Bu daha başlangıç...

Başbuğ sözlerini şöyle noktaladı:

"BU BATAKLIĞI MUHAKKAK YERLE BİR EDECEĞİZ"

"Sincar'a olası bir operasyon konuşulduğunda 'Sincar'a operasyon çok zor. Orada farklı denklemler var. İşin içinde İran ve Amerika var. Dolayısıyla biz 2 ülke ile savaşa girmiş oluruz" gibi karşılığı olmayan yorumlar yapılıyordu. Bizim bu konudaki devletin niyetini en iyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. "Suriye girerseniz ABD askerleri ile karşılacaksınız sizin için bu engel ve tehdit değil mi?" sorusuna "Biz terör ve teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken yanında kim var bakmayız." yanıtını vermişti. O cümle anlaşılmadığı için bu günleri yaşıyoruz. O cümleyi tekrar hatırlatalım. Burada ABD ve İran olması hiç önemli değil. Önemli olan Sincar'ın terörde kümelenen yatak haline gelmiş olması. Bu bataklığı biz yanında kim olursa olsun muhakkak yerle bir edeceğiz."