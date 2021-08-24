Başkan Erdoğan tek tek anlattı: Bunlara en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızdır

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerli otomobilin 2023'te yollarda olacağını söylerken, Merkez Bankası rezervinin 109 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan, muhalefete yalan siyaseti tepkisi gösterirken, teşkilatlara 2023 uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizde yaşanan tabii felaketler sebebiyle coşkulu bir yıl dönümü (AK Parti kuruluşu) programı gerçekleştiremedik. Partimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti geçen 20 yılda, siyasete getirdiği yeni anlayışla, eserlerle, projelerle vatanın her karşısına damgasını vurmuş bir partidir.

Bazen birileri karşımıza çıkıp "19 yılda ne yaptınız?" diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Birileri çıkıp "Türkiye'yi batırdınız" diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. En güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ ŞU AN 109 MİLYAR DOLAR"

Ekonomik dalgalanmalar sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak. Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz.

Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede afetlerin, benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.

Düzensiz göçle mücadele için 26 geri gönderme merkezi oluşturduk. Giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir.

Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız.

TOPLU SÖZLEŞME

Dün imzalanan toplu sözleşmenin kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2, miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 5700 liraya yükselmiştir.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

YANGIN VE SEL AFETLERİ

1000 yıldır vatanımız, özellikle birçok çilelerden geçti. Biz de vatanımız olarak korumak için nice mücadeleler verdiğimiz bir coğrafyada bulunuyoruz. Ağustos ayı tarihimize zaferler ayı olarak geçmiştir. Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne kadar nice önemli hadisenin yıl dönümü ağustos ayı içindedir.

Güneyimiz yangınlarla kavruldu, kuzeyimiz sel afeti ile boğuşuyor. Antalya ve Muğla'da pek çok yerleşimin yok olduğu, eşi benzeri görülmemiş yangınların izini silmekte kararlıyız. Sellerde ortaya çıkan zararların giderilmesi konusunda da gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Afetlerde devletimizin mücadele gücü ve yeniden inşa kabiliyeti inkarı mümkün olmayan bir şekilde görülmektedir.

"100'Ü AŞKIN VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Amerika'dan Avrupa'ya pek çok yerde büyük afetlerin ardından aylarca devletini yanında göremeyen insanların isyanlarının haberlerini okuyoruz, izliyoruz. Ülkemizde ise her anında devletini, Cumhurbaşkanı ile Bakanları ile yanında gördü. 100'ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Rabbim onlara rahmet eylesin, mekanları cennet olsun.

MUHALEFETE 'YALAN' TEPKİSİ

Bizim gerçekleri göstermediğimiz her yerde karşımızdakilerin yalanları kök salıyor. Haziran 2023'e kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Hep sahada olmalıyız.