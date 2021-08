Son dakika: PKK’ya Asos’ta derin darbe! Büyük şok yaşadılar...

TANKER UÇAKLAR SINIRDA BEKLEDİ

Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik üssünden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kaldı. Sürekli bölgede bulunan F-16 savaş uçakları hedefleri güdümlü bombalarla vurdu. CASA uçakları sınırda bulunurken, hava harekatı havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı tarafından havadan yönlendirildi. Uçaklar, ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombalarıyla donatılarak harekat gerçekleştirildi. Operasyon sonucundan PKK büyük şok yaşarken, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

ASOS GÜVENLİ OLMAKTAN ÇIKTI

Özellikle Kuzey Irak'taki operasyonlardan kaçan PKK'nın üst düzeyleri için Asos bölgesi de yapılan harekatla güvenli bölge olmaktan çıktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte harekatı an be an Harekat Merkezinden takip etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da ise uçakların hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndüğü belirtildi.Asos'ta MİT ve İHA'lar tarafından belirlenen 28 hedef imha edildi