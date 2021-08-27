Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım: 2 gün kaldı

Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.