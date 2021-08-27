Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 2 gün kaldı
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "2 gün kaldı göreve başlamana..." ifadesini kullandı.