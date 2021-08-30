Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:37Son Güncelleme: 30.8.2021 13:48
Son dakika: Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması! "Değerlendirmeye hazırız"
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Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar "Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.
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Son dakika: Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması! "Değerlendirmeye hazırız"