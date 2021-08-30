Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması "Değerlendirmeye hazırız" | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar "Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.