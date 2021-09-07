Son dakika: 2021 TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve tüm detaylar belli oldu

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen vatandaş için düzenlediği indirim kampanyasını gelen yoğun istek üzerine yeniden başlatıyor. Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.