Kağıthanede bir kişi kullandığı 34 ESY 018 plakalı İBB Hizmet aracıyla dehşet saçtı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Yanında hamile eşi ve küçük bir çocuğu olan Uğur Bolkoca'nın otomobilinin önünü İBB Hizmet aracı ile kesildi. Aracından inen kimliği belirsiz kişi önce Balkoca'nın aracına tekmelerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Balkoca, aracından inmeyince saldırgan bu sefer parke taşı ile saldırdı. Hamile eşi ve küçük çocuğu ile dehşete kapılan Uğur Balkoca saldırganın "Ben Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim, seni öldüreceğim, senin hayatın bitti' dediğini belirtti. Olayın ardından saldırganın uzaklaştığı öğrenildi.
"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi saldırdı! İBB'nin aracıyla hamile kadına dehşeti yaşattı
"CANIMIZ TEHLİKEDEYDİ"
Yaşananları anlatan Uğur Balkoca, "Benim eşim 11 haftalık hamile, 2 yaşında da bir kızımız var. Kızımızı parka götürüyorduk. Parka götürürken arkamızdan bir araç sürekli kornaya basarak, sıkıştırarak tuhaf davranışlarda bulundu. Daha sonra bir anda önümüze kırdı araba. Olay Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün oradaki ışıklardan dönerken oldu. Sonra şahıs arabadan indi, bir anda saldırmaya başladı.
Eşimin ve kızımın olduğu tarafa yumruklarla saldırdı. Biz 'ne yapıyorsun dedik? Nedir yani? Uzaklaş' falan dedik. Arabanın her yerine vurdu. 'Ben İBB'de özel kalemde çalışıyorum. İmamoğlu'nun özel kalemiyim. Özel kalem müdürüyüm' gibi bir sürü şeyler söyledi. 'Sizi yaşatmayacağım, sizi öldüreceğim' gibi şeyler söyledi.
Çok tuhaf bir öfke nöbetinde, eşim de arabanın içinde benimde tek amacım eşimi ve çocuğumu muhafaza altına almak. Kaçmaya çalışıyoruz olay yerinden. Saldırıyor çünkü çok agresif birisi, yanında da bir hanımefendi vardı. O da engel olmuyordu. O da 'sizi şikayet edeceğiz, arabada çocuk var, polise şikayet edeceğiz' diyerek bizi tahakküm altına almaya çalıştı.
Eşim ağlıyor bir taraftan en sonunda arabanın içine granit parçası attı biz olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken. O arada eşim video çekmiş Allah'tan. Araba param parça, çocuğumuzun saçlarından cam ayıkladı eşim. Bu arada bizi sıkıştırdıkları araç, belediyeye ait üzerinde 153 işte, '16 milyon için çalışıyoruz' yani belediyeye ait bir hizmet aracı, bunu belediyenin imkanlarıyla ve o şeyi vardı zaten.
Özel kalemim, sen kimsin çek kenara, polis çağıracağım falan, biz hiçbir şey yapmadık. Benim eşim hekim, ben psikoloğum bugüne kadar kimseye bir zararımız yok. Sadece tek amacımız çocuğumuzu parka götürmekti. Başka bir şey yok yani. Şahıslarında karakolda olduklarını biliyorum" dedi.