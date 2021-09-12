"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi saldırdı! İBB'nin aracıyla hamile kadına dehşeti yaşattı





Eşim ağlıyor bir taraftan en sonunda arabanın içine granit parçası attı biz olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken. O arada eşim video çekmiş Allah'tan. Araba param parça, çocuğumuzun saçlarından cam ayıkladı eşim. Bu arada bizi sıkıştırdıkları araç, belediyeye ait üzerinde 153 işte, '16 milyon için çalışıyoruz' yani belediyeye ait bir hizmet aracı, bunu belediyenin imkanlarıyla ve o şeyi vardı zaten.