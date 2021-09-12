Video Haber "İmamoğlu'nun Özel Kalemiyim" dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video

"İmamoğlu'nun Özel Kalemiyim" dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video

12.09.2021 | 08:55

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Kağıthane'de 2 yaşındaki kızı ve eşi birlikte parka giden psikolog Uğur Balkoca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir otomobilin sürücüsü tarafından taciz edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü olduğunu iddia eden Olcay Kurt, arabaya taş fırlattı. O anları yaşayan psikolog Uğur Balkoca, yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Uğur Balkoca'nın İBB'de psikolog, Olcay Kurt'un ise İETT şoförü olduğu ortaya çıktı.

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Olay dün akşam 18.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Uğur Balkoca, o esnada çocuğu ile direksiyonda seyir halinde iken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi. İki sürücü bir süre tartıştıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Özel Kalemi" olduğunu söyleyen Olcay Kurt, Uğur Balkoca'nın arabasına taş fırlattı.

Psikolog Uğur Balkoca ise yaşadığı o anları cep telefonuna kaydetti. Olayın ardından şikayetçi olan Balkoca ailesi, emniyette ifade verdikleri sırada, saldırıyı gerçekleştiren Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Uğur Balkoca'nın İBB'de psikolog, Olcay Kurt'un ise İETT şoförü olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

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