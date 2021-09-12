Millet İttifakı’nda çatlak! HDP’li Garo Paylan canlı yayında açıkladı: Kendi yolumuza gideceğiz

HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"KENDİ YOLUMUZA GİDECEĞİZ"
Millet İttifakı'nın kendi yolu ve çizgisinin olduğunu, fakat HDP'nin de kendi çizgisinin olduğunu kaydeden Garo Paylan, "Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.
MİLLET İTTİFAKI'NA GÖZDAĞI VERMİŞTİ
HDP'li Garo Paylan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'na gözdağı vererek, "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur." ifadelerini kullanmıştı.
HDP'Lİ KATIRCIOĞLU: KILIÇDAROĞLU BOŞ LAFLAR EDİYOR
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu katıldığı bir programda CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. CHP'nin kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.HDP ile CHP arasındaki çatlak derinleşiyor! Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor