Millet İttifakı’nda çatlak! HDP’li Garo Paylan canlı yayında açıkladı: Kendi yolumuza gideceğiz

"KENDİ YOLUMUZA GİDECEĞİZ"

Millet İttifakı'nın kendi yolu ve çizgisinin olduğunu, fakat HDP'nin de kendi çizgisinin olduğunu kaydeden Garo Paylan, "Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.