Millet İttifakı’nda ’HDP’ çıkmazı! Selahattin Demirtaş CHP ve HDP’ye ultimatom verdi! HDP’de üçüncü yol masada...

HDP İTTİFAKA DAHİL EDİLECEK Mİ?

CHP ve İYİ Parti 2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında birlikte girme konusunda karar kıldı. İki parti HDP'nin ittifaka katılıp katılmamasını tartışıyor. Ankara'da bu konuda baş döndüren bir trafik var.

HDP'nin milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'nda olmak gibi bir düşüncesi ya da talebi şu an için söz konusu değil. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ile HDP'nin birlikte hareket edebileceği belirtiliyor.

HDP, şeffaf bir süreç isterken, resmi olarak Millet İttifakı'nın bir paydası şeklinde çalışmalarını yürütmek istiyor. HDP tarafından birçok kez, 'Kapalı kapılar ardında ittifak olmayacak' çıkışı yapıldı. İYİ Parti ve CHP kanadından ise bu konuda bir açıklama henüz yok.

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ÜÇÜNCÜ YOL MASADA

HDP, CHP ve İYİ Parti'nin taleplerini karşılamaması ve ittifaka alınmaması ihtimalini de gözardı etmiyor. Partide üçüncü yol için çalışmalar yürütülüyor.