Millet İttifakı’nda ’HDP’ çıkmazı! Selahattin Demirtaş CHP ve HDP’ye ultimatom verdi! HDP’de üçüncü yol masada...

Cumhur İttifakı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu duyururken, saha çalışmalarına başladı. Millet İttifakı'nda ise durum çok farklı. İttifak, 'Tek aday mı? Çoklu aday mı?' tartışmalarının yanı sıra, 'Aday kim olacak?' sorusunun da yanıtını yoğun çalışmalarla arıyor. Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek bir diğer tartışma da, HDP'nin ittifaka dahil edilip edilmeyeceği... CHP, HDP'nin ittifaka girmesine sıcak bakarken, İYİ Parti'den farklı sesler yükseliyor. HDP, ittifaka katılmak için birçok talepte bulunurken, her ihtimale karşı üçüncü yol seçeneğini de masada tutuyor.
HDP İTTİFAKA DAHİL EDİLECEK Mİ?
CHP ve İYİ Parti 2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında birlikte girme konusunda karar kıldı. İki parti HDP'nin ittifaka katılıp katılmamasını tartışıyor. Ankara'da bu konuda baş döndüren bir trafik var.
HDP'nin milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'nda olmak gibi bir düşüncesi ya da talebi şu an için söz konusu değil. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ile HDP'nin birlikte hareket edebileceği belirtiliyor.
HDP, şeffaf bir süreç isterken, resmi olarak Millet İttifakı'nın bir paydası şeklinde çalışmalarını yürütmek istiyor. HDP tarafından birçok kez, 'Kapalı kapılar ardında ittifak olmayacak' çıkışı yapıldı. İYİ Parti ve CHP kanadından ise bu konuda bir açıklama henüz yok.
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ÜÇÜNCÜ YOL MASADA
HDP, CHP ve İYİ Parti'nin taleplerini karşılamaması ve ittifaka alınmaması ihtimalini de gözardı etmiyor. Partide üçüncü yol için çalışmalar yürütülüyor.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN CHP VE İYİ PARTİ'YE ULTİMATOM GİBİ MESAJ
HDP'nin üçüncü yol çalışmaları sürerken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği yeni mesajlar dikkat çekiyor. CHP ve İYİ Parti'ye adeta ultimatom veren Demirtaş, "HDP'nin şakası yok, HDP blöf yapmıyor, taktik yapmıyor. HDP'nin demokrasi ilkelerini ciddiye alıp tartışmayacakları HDP de ciddiye almayacaktır" ifadelerini kullandı.
HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI'NA KATILMAK İÇİN TALEPLERİ NELER?
HDP, Millet İttifakı'nı olmazsa olmaz görmüyor. İttifakta kilit bir öneme sahip olacağını düşünen HDP'nin İYİ Parti ve CHP'den talepleri var. HDP'nin ilk ve en önemli talebi, Millet İttifakı'nın olası iktidarında tutuklu HDP'lilerin bir af ile salıverilmesi. HDP'nin yine dikkat çeken bir diğer talebi de kayyum uygulamasının son bulması...
İYİ Parti ve CHP'nin bu taleplere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.