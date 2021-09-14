Son dakika: Yeni nesil kore müzikleri olarak bilinen K-Pop özendirdiği yaşam biçimi ve oluşturduğu kitle ile dünyada gelecek nesilleri tehdit etmeye devam ediyor. Bu müzik türü çatısı altında bulunan bazı gruplar giyimleriyle, yaşam tarzlarıyla gençlerin ilgisini çekiyor ve yetiştiği kültür ve aile yapısından yavaş yavaş kopmasına neden oluyor. Birçok ülkede K-pop çılgınlığı eğitim ve çocuklarla ilgili bakanlıklar tarafından incelemeye ve yakın takibe alınırken gençler üzerindeki etkileri de önemli araştırmaların konusu oluyor.