FETÖ firarisi kayıt dışı aşıda yakalandı!

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olan ve üç yıldır aranan eski hemşire Z.Y.'nin, Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan İ.Ş. isimli hemşireye; yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı COVID-19 aşısı yaptıracağı tespit edildi. Adres ve şüpheliler takibe alındı. Z.Y. ve Sağlık Bakanlığı'na ait "Aşı Sistemi" içerisine kayıt yapılmadan kendisine aşı yapacak olan hemşire İ.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan araştırmalarda; hemşire İ.Ş.'nin geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Z.Y. isimli şüpheliye usulsüz ve kayıt dışı olarak COVID-19 ilk doz aşısını yaptığı belirlendi. Z.Y. isimli şüpheli hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan, İ.Ş. isimli şüpheli hakkında ise "Suçluyu Kayırma" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. İki şüpheli de serbest bırakıldı.

FETÖ’nün ev abilerine operasyon!

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD'de FETÖ mesajı: Gerçek yüzünü anlatmaya devam etmenizi istiyorum