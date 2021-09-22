Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta tanıtıldı

ÜYE ÜLKELERE DE TAKDİM EDİLDİ

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

Başkan Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını BM Genel Sekreteri Guterres için imzaladı

Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı