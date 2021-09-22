Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta tanıtıldı
Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:16 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:31

Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta tanıtıldı

AA
Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta tanıtıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.

İNGİLİZCE OLARAK TANITILDI

İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Başkan Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

ÜYE ÜLKELERE DE TAKDİM EDİLDİ

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

Başkan Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını BM Genel Sekreteri Guterres için imzaladı Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta tanıtıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA