Hızal’dan Soyer’e tepki: “Sayenizde zaten tüm İzmir sokakta!”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kira ve yurt sıkıntısı çeken üniversite öğrencileri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde yurt kiraladıklarını belirterek, "Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

"SAYENİZDE ZATEN TÜM İZMİR SOKAKTA!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, toplu taşımada ücretsiz aktarmada 90 dakikayı kaldırdığını belirttiği Soyer'e tepki göstererek, "Ücretsiz 90 dakikayı kaldıran Soyer, merak etme, devletimiz öğrenciler için yapılması gerekenleri en hızlı şekilde yapacak. Sayenizde zaten tüm İzmir sokakta. Trafik yüzünden sokakta. Otobüs beklerken sokakta. Evde su olmadığı için sokakta. Sokakların hali ise zaten perişan" ifadelerini kullandı.

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