MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor... | Video

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.