Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor... | Video

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışın etkil olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...