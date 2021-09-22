Video Haber Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor... | Video

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor... | Video

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor... | Video
22.09.2021 | 18:37

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Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışın etkil olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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