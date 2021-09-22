Yurt provokasyonunda flaş gelişme! Kocaeli valisi noktayı koydu: Talep yok



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eylem yapan gençlerle ilgili olarak sosyal medyada hesabından, "İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir" diye açıklamada bulundu.