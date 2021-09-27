NOBEL ALAMASAM DA NOBEL ALACAK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİRİM

Önemli olanın Nobel almak değil ülkeye ve insanlığa faydalı işler yapmak olduğunu belirten Sancar, şöyle devam etti: "Belki şimdi 'Adam Nobel almış, gelmiş Nobel önemli değil diyor' diye düşünenler olabilir ama ben Nobel almadan önce de bunu çok defa söylemişimdir. Benim adım, yaptığım buluşlar bundan 100 sene sonra veya Uluğ Bey'in yaptığı keşifler gibi 600 sene sonra bile bilim kitaplarında olacak. Türk çocukları bunu görecek ve 'Bunu bir Türk yaptı biz de yaparız' diyecek, benim için önemli olan bu.



Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir





Benden daha çetrefilli, daha zor deneyler yapmış, önemli katkılar sunmuş birçok bilim insanı var ama Nobel almadılar. Onun için çocuklarınıza 'Oğlum, kızım çalış Nobel al' demeyin, odak noktalarını değiştirmeyin. Gaye Nobel almak değil, gaye bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şey yapmak. Ben milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yaparsam yapayım bana faydası yok. Burada ziyaretime gelen öğrencilerimden biriyle konuştuk.