Video Türkiye Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir

Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir

Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir
26.09.2021 | 23:56

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Son dakika haberler: Türk doktor, akademisyen ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, ilk özel röportajını SABAH'a verdi. Konuşmasında ülke sevgisinin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Sancar, "Gaye Nobel almak değil, bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şey yapmak." dedi. Türkiye'deki bilim çalışmalarına vurgu yaparak, "Batı Avrupa ve Amerika düzeyinde değiliz fakat birçok alanda bütün Balkan ülkelerinden, Rusya'dan ve öteki Asya devletlerinden ileriyiz. Türkiye'nin bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum." diyen Sancar, uzun yıllar Rusya'nın etkisinde kalan Türk devletleri ile Türkiye'nin ortak çalışması gerektiğini söyledi.

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