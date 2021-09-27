Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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"Geçtiğimiz hafta BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Ülkemizin temel yaklaşımlarını tüm dünuya şile paylaşma imkanı bulduk. Uzunca bir süredir "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı ile dile getirdiğimiz küresel düzendeki değişiklik talebimizi "Daha adil bir dünya mümkündür" diyerek bir adım öteye taşıdık.

İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler de gelişmiş ülkelerde çok ağır kayıplara yol açıyor. Dün bizim küresel sistemdeki çarpıklıklara ilişkin itirazlara kayıtsız kalanlar, bugün aynı şeyleri dillendirmeye başladılar. Ülkemizin doğrudan yüzleştiği sorunlarla ilgili tespitlerin çok yakın zamanda karşılık bulacağına inanıyoruz.

Suriye'den Afganistan'a Libya'dan Karabağ'a Afrika'nın birçok yerine kadar sergilediğimiz ilkeli duruşu bu sürece verdiğimiz katkılar olarak değerlendiriyoruz. Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak görenleri sadece seyrettikleri alanlarında sorumluluk almaktan kaçınmayacağız.

BM'nin yapısal dönüşümü şarttır. İnşallah hepimiz için çok geç olmadan bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz.

Yeni Türkevi binamız Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan, şimdiden şehrin sembollerinden biri haline geldi. Hem kendi vatandaşlarımıza hem dost ve kardeşlerimize muhteşem hizmetler vereceğimiz bu eserin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor.

Gereken eylem planını devreye alarak bu konuda önemli bir atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile pekiştiriyoruz."