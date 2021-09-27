Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Parkta yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur. Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık." dedi.