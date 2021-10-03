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Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:11 Son Güncelleme: 3.10.2021 17:15

Başkan Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek

Başkan Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecileri selamladı. O sırada fahiş fiyatlarla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan "Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da alışveriş yaptı ve ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Alışveriş sonrasında fahiş fiyatlarla ilgili bir değerlendirme yapan Erdoğan "Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

"BİN YENİ MARKET AÇACAK VE PİYASAYI BALANSE EDECEĞİZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada "500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşaAllah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı mutluyum" dedi.

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Başkan Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
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