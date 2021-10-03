Video Haber Başkan Erdoğan: "Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştıracağız" | Video
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Başkan Erdoğan: "Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştıracağız" | Video

03.10.2021 | 17:06

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da alışveriş yaptı ve ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Alışveriş sonrasında fahiş fiyatlarla ilgili bir değerlendirme yapan Erdoğan "500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar market yapılma talimatı verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırıp piyasayı dengeleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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