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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:38

Son dakika: Boğaziçi Rektörünün aracına saldıranlara gözaltı! O isim de aralarında

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Boğaziçi Rektörünün aracına saldıranlara gözaltı! O isim de aralarında

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan şahsın da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Ünsal'ın makam aracının önünü kesen ve aralarında makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "04.10.2021 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi.
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Son dakika: Boğaziçi Rektörünün aracına saldıranlara gözaltı! O isim de aralarında
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