Video Haber Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren 10 kişi gözaltında | Video
Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren 10 kişi gözaltında | Video

Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren 10 kişi gözaltında | Video

06.10.2021 | 09:23

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İstanbul Valiliği Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

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