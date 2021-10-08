Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Ulaştırma ve haberleşme şuralarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.



Bundan 12 yıl önce 2009 yılında yapılan ulaştırma şurasını hedef 2023 diyerek gerçekleştmiştik.



Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol katettiğimizi görüyoruz.



"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YÜRÜTMEKTE"



Küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmakta ulaştırma ve haberleşme de yeni yönelimlere yol açmaktadır. Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır.



Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz.

Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor.



"ALTYAPIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"

Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor.

Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı topla ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür.

Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.

Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz.

Bu yatırımların bir kısmını tekrar ifade etmek isterim. Bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km'den aldık, 28.340 km'ye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk.

Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3532 km'ye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz.

Aydın Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsünün de yer aldığı projelerle 2023'te otoyol uzunluğumuzu 4100 km üzerine çıkarıyoruz. 14300 km daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık.

Toplam tünel uzunluğunu 50'den 631 km'ye, köprü uzunluğunu 311'den 710 km'ye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.