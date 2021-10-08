Başkan Erdoğan'dan Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor." ifadelerini kullandı.