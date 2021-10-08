Bir evde 2 pozıtif, 3 negatif

Ankara'da Edebiyat öğretmenliği yapan ve hamile olan Kübra Tuna (27), aşı karşıtı ağabeyinin de etkilenerek, "Bebeğime bir şey olur" korkusuyla aşı yaptırmadı. Ağabeyi de bir süre önce koronavirüse yakalandı. Doğum için Kayseri'deki ailesinin yanına gelen Tuna'da, ağabeyinden virüs kaptı. Aşı olan annesi, babası ve kardeşinin testleri ise negatif çıktı.
AŞININ KORUYUCULUĞUNU GÖSTERİYOR
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Tuna, "Ağabeyim aşı olma konusunda inat etmişti. Ama şuanda o da yanlış yaptığının ve aşı olması gerektiğinin farkına vardı. Annem, babam ve kardeşim çift doz aşı oldukları için, hem ağabeyimin hem de benim karantina sürecimde olumsuz etkilenmediler. Hepsinin testleri negatif çıktı. 5 kişilik ailede aşı olmayanların KOVİD'e yakalanıp olanların ise yakalanmaması, aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.
REFAKATÇISI AŞILI ANNESİ
Hastanedeki kızının başından biran olsun ayrılmayan Belma Karabulut ise "Şuanda, KOVİD servisinde kızıma refakatçilik yapabiliyorsam, bu aşının sayesinde. Herkes biran önce aşısını olsun ve maske-mesafe kurallarına uysun" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun'da, "Yoğun bakımdaki hastalarımızın önemli bir kısmı aşısız hastalar. Bu gurup içerisinde gebelerimiz de yer alıyor. Gebelerimizin birçoğu maalesef aşısız. Bunun sebebi 'aşı olursam erken doğum yapar mıyım, bebeğim aşıdan ı zarar görür mü' gibi korkular. Bu korkuyu da maalesef etraflarındaki insanlarda tetikliyor" dedi.