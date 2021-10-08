Bir evde 2 pozıtif, 3 negatif

AŞININ KORUYUCULUĞUNU GÖSTERİYOR

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Tuna, "Ağabeyim aşı olma konusunda inat etmişti. Ama şuanda o da yanlış yaptığının ve aşı olması gerektiğinin farkına vardı. Annem, babam ve kardeşim çift doz aşı oldukları için, hem ağabeyimin hem de benim karantina sürecimde olumsuz etkilenmediler. Hepsinin testleri negatif çıktı. 5 kişilik ailede aşı olmayanların KOVİD'e yakalanıp olanların ise yakalanmaması, aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.