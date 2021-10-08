Bir evde 2 pozitif, 3 negatif | Video

Kayseri'de yaşayan Karabulut ailesinden anne baba ve küçük çocukları tam doz Koronavirüs aşısı olurken, hamile kızları ile aşı karşıtı ağabey ise aşı olmadı. Aşı olmayan çocuklar koronavirüse yakalanırken, aynı evde karantinada olan aşılı anne baba ve küçük kardeş ise kovide yakalanmadı.

Ankara'da Edebiyat öğretmeni olan Kübra Tuna (27), doğumunu yapmak için geldiği Kayseri'de koronavirüse yakalandı. Aşı karşıtı olan ağabeyinden virüsü kapan genç kadının aşı olan anne-baba ve küçük kardeşinin ise testleri negatif çıktı. Pandemi servisinde yatan Kübra Tuna; "5 kişilik ailede aşı olmayanların kovide yakalanıp olanların ise yakalanmaması, aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.

Askeri personel olan eşinin uzak görevde olması nedeniyle doğum için Kayseri'deki ailesinin yanına gelen Kübra Tuna, gebeliğinin 36. haftasında koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, pandemi servisinde tedavi altına alındı.

VİRÜS AŞI KARŞITI AĞABEYİNDEN BULAŞTI

Kayseri'de annesi, babası ağabeyi ve küçük kardeşiyle kaldığını belirten Kübra Tuna; "Annem, babam ve küçük kardeşim aşılarını olmuşlardı. Evde sadece ağabeyimin ve benim aşım yoktu. Aşı konusunda tereddüt ettim. Zaten gebeliğin sonuna geldim diyerek aşı olmadım. Önce ağabeyim koronavirüse yakalandı daha sonra ben yakalandım. Ağabeyim aşı olma konusunda inat etmişti. Ama şu anda o da aşı olması gerektiğini ve yanlış yaptığının farkına vardı. Virüsün maalesef ağabeyimden bulaştığını düşünüyorum. Evde aşı olan annem, babam ve küçük kardeşim ise koronavirüse yakalanmadılar. Hem ağabeyimin hem de benim karantina sürecimde çift doz aşı oldukları için olumsuz etkilenmediler. Hepsinin yapılan testleri negatif. Bu durum aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

REFAKATÇISI AŞILI ANNESİ

Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi gören Kübra Tuna'nın yanında ise çift doz aşısını yaptıran annesi Belma Karabulut refakatçi olarak kalıyor. Pandemi servisinde kızının yanından bir an olsun ayrılmayan Belma Karabulut; "Ben eşim ve küçük oğlum aşımızı olduk. Sadece büyük oğlum inat etti ve aşısını yaptırmadı. Oğlum koronavirüse yakalandı ardından hamile kızım korona oldu. Aşının sayesinde şu anda kovid tedavisi gören kızıma refakatçilik yapıyorum. Şuanda buradaysam. Bence herkes bir an önce aşısını olsun ve maske mesafe kurallarına uysunlar. Biz yaşadık kimse yaşamasın" dedi.

HİÇ HASTA GÖRMEYENLER AŞI VE HASTALIK HAKKINDA YORUM YAPMASIN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun ise; "Öğretmen arkadaşımız Kübra Tuna 36. gebelik haftasında. Gebelik oluştuktan sonra aşıdan korktuğu için aşısını yaptıramamış. Aynı aile içerisinde ağabeyi mevcut o da aşısını yaptırmamış. Diğer aile bireyleri ise tam doz aşılarını yaptırmışlar. Gebe hastamızın aile içerisindeki temastan dolayı hastalığı kaptığını düşünüyoruz. Hastamızın annesi aynı evde kalmasına rağmen tam doz aşılı olduğu için kovid olmamış. Ayrıca şimdi burada kızına refakatçilik yapıyor. Şu an hastanemizde yatan hastaların önemli bir kısmı aşısız az bir kısmı ise tam doz aşısını yaptırmayan kişiler. Tam aşılı sayımız çok az. Yoğun bakımdaki hastalarımızın önemli bir kısmı da yine aşısız hastalar. Bu grup içerisinde gebelerimiz de yer almakta. Gebelerimizin bir çoğu maalesef aşısız. Bunun sebebi bir çoğunun aşı korkusu olması. Aşı olursam erken doğum yapar mıyım, bebeğim aşıdan dolayı zarar görür mü gibi korkuları var. Bu korkuyu maalesef etraftaki insanlarda tetiklemekte. Biz hekimler olarak şunu söylüyoruz. Burada çok fazla hasta gördük. Dışarıdan hiç hasta görmemiş insanların hastalık ve aşı hakkında yorum yapması çok doğru değil. Hastalığı birebir biz de yaşadık. Aşı olan hastalar hastalığı hafif atlatıyor. En azından yoğun bakım yatış sayısı azılıyor ve kısa bir sürede taburcu olabiliyorlar" diye konuştu.