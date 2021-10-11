Başkan Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, o ülkelere dikkat çekti: Dört benzemez...

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ

Denklemi kurmadan önce Kamışlı'ya yapılan roketli saldırılar yoktu. Şimdi süreci terörle mücadelede sonlandırmak üzeresiniz. Birileri de sizi çaresizlikten en başa çekmek arzusunda. En başa çekmek arzusunda olanların da içeride ve dışta uyguladığı siyaset ne? İçeride Kürt sorununu yeniden ısıtıp milletin önüne sunmak. Dışarıda da daha önceden olduğu gibi roketli saldırılarla sınırlarımızın tacize uğraması. Bunun tek yolu, geniş çaplı bir harekatı bir an önce uygulayarak buradaki teröristleri yerle bir etmek. Türkiye'nin elinde o imkan ve kabiliyet var. Saha bilgisi var. Biz şu an Irak ve Suriye'de hangi ilde hangi taşta hangi çapulcu var, kimler destek veriyor biliyoruz.

Bu tür harekatlarda çok önceden sahanın çalışması yapılır. Bunlar masa başında haritalara aktarılır. Orada harekata katılacak Mehmetçiğin zihnine tüm bilgiler işlenir. Bir tek güncel bilgilerle revize edilir. Gün ve saat gelince, Başkomutan'dan emir gelince harekat başlar. Daha önceki 3 harekatta bunu yaşadık.