Başkan Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, o ülkelere dikkat çekti: Dört benzemez...

"ERKEN HAREKAT HAYAT KURTARIR"

Türkiye bu adımları atmazsa ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir?

Ben terörü kansere benzetirim. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Burada da aynı mantık geçerli. Erken harekat hayat kurtarır. Geciktiğinizde içinden çıkılamaz bir hal alır ve artık yapmak istediğiniz harekatı da yapamayacak hale gelirsiniz. Şartlar şu an harekata ve operasyona müsait. Daha fazla başkaldırmadan, daha fazla bunlar yapılanmadan, daha fazla halk üzerindeki etkiyi artırmadan bir an önce operasyon yapılmalı. Ve nokta odaklı hedefler yerle bir edilmeli. Denizden gelen bir dalga kumdan yapılan evleri nasıl dakikalar içinde alıp götürüyorsa, aynı şekilde bunların aylardır yaptıklarını bir anda yerle bir edebilirsiniz. Şu an o zaman. Çok geç kalınmaması lazım. Geç kalınırsa iş kanserleşir. Yapılmazsa daha büyük bedellerle daha büyük maliyetle bir operasyon gerçekleştirmek zorunda kalırız.

"DÖRT BENZEMEZ EL ELE VERMİŞ..."

Suriye'de Türk askerinin bulunduğu bölgede neler oluyor?

Karşı tarafın bütün amacı şuna kurulu; İdlib-Tel Rıfat ve Münbiç'ten Türkiye'nin normalleştirdiği bölgelere inanılmaz saldırılar var. Bunu yapanlar Rusya, ABD, rejim ve İran. Bu dört benzemez el ele vermiş. Türkiye'ye hasmane bir tutumla saldırıyorlar. Amaçları birden fazla.