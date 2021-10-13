Ankara’da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik





DEMİR: "YAPILAN MASRAFA YAZIK"

Mehmet Demir: "Geçen sene kışa doğru asfalt diye attılar. Biz sıcak zannettik, soğuk asfalt çıktı. Hiç atmasalar daha iyiydi. Çok soğuk buralar. Soğuk memleket biz sıcak asfalt istiyoruz. Yapılan masrafa yazık günah. Kar yağdığı zaman yağmur yağdığı zaman akıp gidiyor. Mansur Yavaş geldi, parmağımıza bir bal sürdü gitti."



AKIN: "KIŞIN ASFALT MI ATILIR?"

Salih Akın: "Buralar soğuk memleket 1 metre kar yağar, soğuk asfalt atılmaz sıcak asfalt atılır. Rakım olarak iki binlere çıkarken soğuk asfalt atılır mı? Bir de kışın asfalt mı atılır mı? Kışa doğru attılar. Kışın kar ve yağmur yağınca asfalt çamur gibi aktı gitti. Benli Yaylası tarafında araba akışı çok olduğu için biraz olsun tuttu ama bizim Çukurören Mahallesi araç trafiği az çamur gibi aktı gitti. Arabanın frene basmaya korkuyoruz kayıp gidiyor tehlikeli virajlar var.."