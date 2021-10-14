Son dakika! Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarıyla ilgili gereken ne varsa yapılacak

Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'daki bazı ülkeler boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Bunlarla bir yere varılamayacağını bilmeleri lazım. NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek. Bunu görüyorlar. Fakat bazı ülkeler egolarından veyahut başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle bunlara dikkat etmiyor hem NATO hem AB'ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar."

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Akar, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, "Diğer taraftan da ülkemizi korumak bizim boynumuzun borcu. Orada teröristler varsa eğer siz de onlara herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız. İnşallah 40 yıldan beri devam eden bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Diğer taraftan siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük." açıklamalarında bulundu.