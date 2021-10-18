Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola’da Türkiye-Angola İş Forumu’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan’a Angola’da ‘kaliteli, nitelikli hastaneler yap

'KORONAVİRÜS SALGINIYLA KALİTELİ VE ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE GÖRDÜK'



"Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2008 yılında 10 iken, 2021'de 37'ye yükseldi. Her yıl giderek artan sayıda Afrikalı misafirimiz yaz tatilini Türkiye'de geçirmeye başladı. Aynı şekilde Türkiye'nin sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirimizin oranında da ciddi artışlar yaşanıyor. Kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri, yurtdışından misafirlerimize de hizmet veriyor. Koronavirüs salgınıyla kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan'a Angola'da 'kaliteli, nitelikli hastaneler yapabilir, üniversite yapabiliriz. İş insanlarımız bunları süratle yapmaya muktedirdir' dedik. Tüm bunların yanında, salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz."



'İHA TEKNOLOJİLERİNDE DÜNYANIN EN BAŞARILI 3 ÜLKESİ ARASINDAYIZ'



"İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesi arasındayız. Akıncı'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu an, dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilkini hizmete almayı planlıyoruz."



"TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler Birliği, Türk Kızılay'ı, Diyanet Vakfımız, Yunus Emre Enstitülerimiz, Türkiye Maarif Vakfımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye'nin dostluk elini Afrika'ya uzatmaya devam ediyoruz."